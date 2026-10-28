Si sente già nell’aria il profumo del derby, ma prima della grande sfida col Milan per l’Inter c’è da superare lo scoglio del Penzo: questa sera, infatti, la squadra di Cristian Chivu dovrà affrontare la trasferta in Laguna contro il Venezia di Davide Nicola, squadra che a dispetto della classifica deficitaria vanta comunque delle caratteristiche importanti e che col nuovo allenatore è riuscita a fare lo sgambetto al Napoli tra le mura amiche. Con una Lazio le cui intenzioni si fanno di settimana in settimana sempre più serie e una Roma che non vuole mollare la presa, i nerazzurri hanno bisogno di dare una risposta per mantenere la vetta della classifica. Fischio d’inizio dell’arbitro Luca Pairetto alle 18.30: segui con noi di FcInterNews.it questa sfida con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale.

17.39 - Arriva il fatidico momento: Aleksandar Stankovic giocherà dal primo minuto. Sarà l'occasione più importante per il giovane centrocampista, che oltretutto darà vita alla sfida nella sfida col fratello Filip, in porta nel Venezia. Per il resto, Cristian Chivu non se la sente di rinunciare alla forma di Marcus Thuram e Carlos Augusto, lasciando in panchina Pio Esposito e Manuel Akanji con Alessandro Bastoni riproposto al centro del terzetto difensivo.

17.34 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Venezia:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Helgason, Sohm, Mazzocchi; Lauberbach, Akor Adams. Allenatore: Davide Nicola

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Pairetto.