Era reduce da ben tre vittorie in altrettanre partite l'Inter Women, che si è fermata quest'oggi sul campo del Napoli. Il risultato è quello 0-0 che permette alle ragazze di Sassarini di continuare a coltivare l'ottimo numero di 0 gol incassati nelle prime 4 partite. Questo pari fa salire provvisoriamente al primo posto le nerazzurre a quota 10 punti, in attesa della gara della Roma.