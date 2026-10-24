Scende in campo alle ore 16 in quel di Cercola l'Inter Women di David Sassarini, ospite del Napoli Women di Alessandro Spugna nella gara valida per la quarta giornata della Serie A Women. Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

NAPOLI WOMEN (4-2-3-1): 22 Manner; 17 Carcassi, 6 Pettenuzzo, 4 Pleidrup, 67 Giordano; 77 Sulola, 90 Langella, 23 Bellucci; 99 Mece, 11 Dompig, 8 Kozak.

In panchina: 43 Beretta, 47 Gaglione, 2 Ndaw, 5 Veletanlic, 7 Carstensen, 10 Banusic, 18 Poje Mhelic, 19 Romanelli, 26 Roviti, 31 Massombo, 44 Di Vaio.

Allenatore: Alessandro Spugna

INTER (4-4-2):1 Rúnarsdóttir; 2 Kullberg, 24 Milinković, 5 Andrés, 4 Van Diemen; 17 Payne, 16 Tomaševic, 8 Vilhjálmsdóttir, 18 Glionna; 9 Polli, 36 Cambiaghi.

In panchina: 12 Forcinella, 99 Belli, 6 Santi, 7 Bugeja, 14 Robustellini, 15 Garcia, 20 Detruyer, 26 Raphino, 29 Giudici, 33 Bartoli 46 Bressan.

Allenatore: David Sassarini

Arbitro: Luongo Assistenti: Galluzzo - Gervasi. Quarto Ufficiale: De Angelis. Operatore FVS: Scala

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 15:22
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.