Il tour de force di impegni tra Serie A e Champions League costringe Cristian Chivu ad affidarsi a rotazioni massiccie e così sarà anche tra la sfida contro la Fiorentina e quella di oggi in casa del Venezia. Secondo il Corriere dello Sport una delle conferme sarà quella tra i pali: spazio ancora a Provedel, prima di lasciare il posto nel derby a Josep Martinez.

Per il resto, "ci sono elementi che hanno bisogno di riposare, visto che poi se ne farà difficilmente a meno. È il caso di Calhanoglu e Akanji, entrambi candidati alla panchina, con ritorno di Bastoni al centro della difesa e arretramento di Carlos Augusto, mentre a guidare le operazioni in mezzo al campo potrebbe esserci per la prima volta Stankovic dall’inizio. A destra, infine, attenzione a Spence".