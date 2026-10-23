Intervistata da Inter TV, Karólína Vilhjálmsdóttir ha inquadrato così Napoli-Inter Women, gara di campionato in programma domani alle 16: "Credo che i fattori chiave saranno restare concentrati e mantenere alta l’intensità. Il Napoli è una squadra molto forte e dovremo dare il massimo per portarci a casa i 3 punti", le parole della centrocampista islandese.

Nella partita scorsa hai segnato alla fine di una bella partita.

“Sì, penso che per noi centrocampisti sia molto importante creare occasioni. Quindi, se posso aiutare la squadra segnando, sono molto contenta. Fare bene quando la squadra gioca così è una bella sensazione".

C’è un aspetto particolare in cui pensi che la squadra possa migliorare?

“Sì, possiamo sempre migliorare qualcosa. Penso ai piccoli dettagli e al fatto di rimanere concentrati per tutta la partita, per tutti i 90 minuti. Siamo una squadra che vuole migliorare, quindi vogliamo concentrarci su questo".

Quale pensi sia la mentalità della squadra?

“Penso che la mentalità sia quella di lavorare giorno dopo giorno e partita dopo partita. Vogliamo, come ho detto, migliorare come squadra. Stanno arrivando partite importanti e vogliamo continuare a dominare e vincere le partite".