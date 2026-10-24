Oggi torna in campo la Serie A Femminile con la quarta giornata in calendario. Le sei sfide in programma sono distribuite tra oggi e domani: alle 16 tocca all'Inter che ospita il Como, con cui condivide la vetta della classifica assieme alla Roma. Di seguito il programma della giornata:

Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo

Sabato 24 ottobre
12.30 Milan-Ternana
16.00 Napoli-Inter
18.30 Juventus-Roma

Domenica 25 ottobre
12.30 Lazio-Como
15.00 Como 1907-Sassuolo
18.00 Parma-Fiorentina

Serie A femminile, la classifica

Inter 9
Roma 9
Como 1907 9
Ternana 6
Fiorentina 4
Como 4
Juventus 3
Milan 3
Napoli 3
Lazio 1
Parma 1
Sassuolo 0

Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 24 ottobre 2026 alle 10:37
Autore: Ludovica Ferrante
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