Oggi torna in campo la Serie A Femminile con la quarta giornata in calendario. Le sei sfide in programma sono distribuite tra oggi e domani: alle 16 tocca all'Inter che ospita il Como, con cui condivide la vetta della classifica assieme alla Roma. Di seguito il programma della giornata:

Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo

Sabato 24 ottobre

12.30 Milan-Ternana

16.00 Napoli-Inter

18.30 Juventus-Roma

Domenica 25 ottobre

12.30 Lazio-Como

15.00 Como 1907-Sassuolo

18.00 Parma-Fiorentina

Serie A femminile, la classifica

Inter 9

Roma 9

Como 1907 9

Ternana 6

Fiorentina 4

Como 4

Juventus 3

Milan 3

Napoli 3

Lazio 1

Parma 1

Sassuolo 0