È Samantha van Diemen la protagonista per le Inter Women del Matchday Programme odierno. Nata a Leida, Olanda, nel 2002, inizia la carriera nel CTO per poi passare prima all'Ajax, poi al Feyenoord, al Fortuna Sittard, quindi in Scozia al Glasgow City. Nell'estate 2025 arriva in Italia, alla Roma per poi vestirsi di nerazzurro un anno dopo. "Il mio primo campo da calcio è stato nella mia città natale a Leida, ho iniziato quando avevo appena tre o quattro anni punto sono cresciuta con la passione per il calcio e ho sempre saputo che sarebbe stato il mio futuro punto a sedici anni ho giocato la prima partita da professionista con l'Ajax".

Ispirazione

"La giocatrice a cui mi sono ispirata per prima è stata Daphne Koster, capitano della nazionale olandese - aggiunge -. Crescendo ho imparato tanto dagli allenatori e dalle mie compagne di squadra ma la persona da cui ho imparato di più è Stefanie van der Gragt. Pensando alla storia dell'Inter, ammiro Tessa Wullaert e Denzel Dumfries".

Ricordi

"Una delle partite più importanti della mia carriera è stata la finale degli Europei under 17 che ho giocato con l'Olanda - conclude il difensore -. Purtroppo abbiamo perso ma è stata una tappa importante, la prima grande partita della mia carriera. Un altro ricordo speciale è stato lo scudetto vinto con la Primavera dell'Ajax. Esperienze che mi hanno aiutata a crescere e che porto ancora con me".