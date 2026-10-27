Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Como contro il Torino nel turno infrasettimanale di Serie A. L'allenatore spagnolo ha parlato così della possibilità della sua squadra di lottare per lo scudetto.

"Questo è il primo anno della storia che giochiamo in Champions. In Conference o in Europa League si possono fare più rotazioni. Sbagli una partita in Champions e perdi 5 o 6-0 perché il livello è quello. Dobbiamo trovare la migliore soluzione in ogni partita, abbiamo giocato col Sassuolo 66 ore dopo lo United, non sono neanche 3 giorni completi. Bisogna fare per forza le rotazioni, non si può avere stabilità di gioco e di giocatori. Abbiamo 6 infortuni e non so neanche quanti punti abbiamo, non guardo i punti che abbiamo perché non mi interessa, siamo ad ottobre. Guardo le prestazioni, voglio vedere una squadra come gioca e alzare il livello sempre, è un percorso di crescita e dobbiamo continuare così"