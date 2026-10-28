Non c'è tempo di rifiatare: chi si ferma è perduto. E allora oggi l'Inter, capace di inanellare tre successi di fila dopo il ko con il Club Brugge, cerca il poker sul campo di un Venezia rigenerato dalla cura Nicola al di là del ko di Genova di domenica scorsa.

QUI VENEZIA – Nicola ha ridato animo a una squadra che, comunque, con Stroppa aveva sempre offerto buone prove sotto il profilo del gioco. Si va verso la conferma del 3-5-2 con alcuni ballottaggi ancora da definire. Ad esempio, in attacco potrebbe riposare Yeboah, così come in difesa sia Schingtienne che Bella-Kotchap reclamano spazio. Inverosimile il rientro dal 1' di Busio dopo l'infortunio. Tra i pali l'ottimo Filip Stankovic.

QUI INTER – Chivu ha dinanzi a sé una scelta: continuare e magari accentuare il turnover in vista del derby oppure restare fedele alla linea. Più probabile la seconda, ossia cambiare ma non troppo. E allora tra i pali dovrebbe essere confermato Provedel, mentre in difesa si valuta di nuovo lo spostamento di Bastoni in mezzo come in Champions, aprendo al rientro dal 1' di Dimarco a sinistra. In mezzo al campo, normale rotazione tra Zielinski e Calhanoglu e tra Sucic e Mkhitaryan. In attacco Esposito o Thuram con Bonny. Diouf favorito a destra, ma occhio a Spence. Ancora out Jones, Stones e Pavard, mentre Lautaro e Luis Henrique si rivedranno certamente solo dopo la sosta.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Shom, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams.

Panchina: Montipò, Schingtienne, Bella-Kotchap, Sagrado, Haps, Gomes, Fanne, Busio, Dagasso, Helgason, Duncan, Lisman, Fernandez, Lauberbach, Rrahmani.

Allenatore: Nicola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Adorante, Correia, Sverko, Franijc.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Akanji, Bovio, Jakirovic, Spence, Stankovic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bonny, Lavelli, Mosconi.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Jones, Stones, Lautaro, Pavard, Luis Henrique.

ARBITRO: Pairetto.

Assistenti: Meli e Ceccon.

Quarto ufficiale: Fourneau.

Var: Camplone.

Avar: Volpi.

