Era stato preparato e così sarà. Ivan Provedel darà seguito alla maglia da titolare già indossata contro la Fiorentina nella sfida di oggi pomeriggio contro il Venezia, come riporta anche La Gazzetta dello Sport. "Era stato preparato nei dettagli e più volte rimandato, poi l'ok giusto prima della sfida contro la Fiorentina, una volta superati i tormenti di Pepo Martinez - si legge -. L'ex Lazio ha così debuttato a San Siro contro la Viola domenica scorsa e ha raccolto dalla porta un dispettoso pallone dell'ex milanista Jimenez: si è visto di meglio, sia come piazzamento tra i pali che come reattività. Adesso, però, la successiva chance utile: Provedel può prendere ancora meglio le misure della porta e riprovare una sensazione che gli mancava da marzo".

Nel derby dovrebbe comunque tornare titolare Josep Martinez, titolare designato, anche se (sottolinea il quotidiano) "mai come quest'anno potrebbero esserci gerarchie cangianti in porta. Intanto, al Penzo Provedel rivaleggia con Filip Stankovic, collega giovane che ha conosciuto l'Inter da bambino e che è oggi valutato dai dirigenti nerazzurri in vista di un ipotetico ritorno al futuro".