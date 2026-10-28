Venezia-Inter sarà una partita importante per i nerazzurri: possono agganciare nuovamente la Lazio, scappata ieri con un roboante successo in casa del Sassuolo, e riscrivere la storia recente del club. "Finora la truppa di Chivu ha tenuto un ritmo assolutamente da scudetto - sottolinea il Corriere dello Sport -. Sette vittorie e un pareggio nelle prime 8 giornate per 22 punti: l’Inter li aveva raccolti l’ultima volta nel 2017/18. Dovesse salire a 25, si tratterebbe del record nell'epoca dei 3 punti a vittoria. Nemmeno negli anni degli ultimi tre scudetti, Lautaro e compagni avevano messo insieme un bottino del genere. Nello scorso torneo, per intendersi, dopo 8 turni, i nerazzurri erano attivati solo a quota a 15, quindi 7 punti in meno, e avevano già perso 3 volte".

Quella del Penzo può essere anche la partita che segna un cambio di rotta nello "sviluppo" dei match, dopo cinque rimonte in otto giornate. "Se avessero capitalizzato di più il volume di gioco prodotto, in molti incontri non ci sarebbe stata storia - sottolinea il quotidiano -. E allora quello con il Venezia può essere considerato un test in questo senso. Vincere e farlo in scioltezza sarebbe un’inversione di tendenza, utile anche per il futuro".