Seconda stagione all'Inter per Andy Diouf, chiamato nel ritiro estivo a coprire quella fascia destra rimasta scoperta dopo l'addio di Denzel Dumfries, in attesa di rinforzi. "L'anno scorso era il primo anno per me. Ora mi sento molto bene con squadra e staff. Sono molto contento di cominciare questa nuova stagione", dice il francese dal ritiro.

"Il mio ruolo a destra? Come ho sempre detto io voglio solo giocare e aiutare la squadra. Se è a sinistra o destra, cerco di fare il meglio. La mia posizione naturale è al centro e preferisco giocare lì, ma ho le qualità per giocare a destra e gioco dove vuole l'allenatore. La Serie A è molto tattica, spesso giochiamo contro un blocco basso ma mi sta bene. Ho finito bene la stagione scorsa e voglio continuare così. L'ultima partita a Bologna è andata bene. Ho giocato e segnato. La nazionale un obiettivo? Sicuramente. Ho giocato nelle giovanili della Francia, in U17, U18, U23. L'obiettivo è farlo anche in prima squadra, ci vuole tempo ma è un obiettivo".

Infine si parla del nuovo connazionale arrivato in squadra. "Massolin è un amico, è francese e siamo coetanei. E' un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore, ha grande qualità. Spero che per lui sia solo l'inizio".