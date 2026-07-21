L'Al-Hilal ci riprova. Dopo essere andati lo scorso anno all'assalto di Alessandro Bastoni, il club saudita ha fatto un sondaggio per avere il difensore centrale anche in questa sessione di calciomercato estivo. La notizia è arrivata ieri e viene ripresa oggi dal Corriere dello Sport, ma l'ipotesi dell'addio sembra piuttosto improbabile.

"Ad oggi, Bastoni è considerato incedibile - si legge -. Tanto più che tra le esigenze di mercato c’è proprio il completamento del reparto arretrato con uno (se Pavard dovesse restare) o due difensori. Lo scenario potrebbe cambiare, però, in caso di offerta monstre. Peraltro, ci sarebbe da considerare pure la volontà di Bastoni, reduce da mesi particolarmente complicati, ma già qualche mese fa, attraverso il suo entourage, aveva espresso il desiderio di rinnovare il contratto in scadenza nel 2028".