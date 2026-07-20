Spazio alle ultimissime di calciomercato nell'appuntamento pomeridiano sul canale Youtube di FcInterNews. L'Al-Hilal pensa a Bastoni, Inzaghi vorrebbe portare il difensore dell'Inter in Arabia. Attesa sull'asse Milano-Londra per Spence e Romero con il Tottenham. E Perisic spinge per tornare in nerazzurro.

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Sezione: Copertina / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 16:05
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.