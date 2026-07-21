A un mese dall'esordio in campionato contro il Monza, il mercato dell'Inter continua a procedere a rilento. Come riportato da Sportmediaset, tra i vincoli imposti dalla proprietà e alcune trattative sfumate nelle battute finali, come quelle per Palestra e Khalaili, la dirigenza nerazzurra non è ancora riuscita a consegnare a Chivu i rinforzi richiesti per l'inizio del ritiro estivo a Donaueschingen, in Germania.

L'allenatore romeno sperava di avere a disposizione almeno un nuovo esterno destro e un difensore centrale. Le uniche novità di mercato sono Provedel, Massolin (sta fornendo segnali positivi) e Stankovic, rientrato dopo l'esperienza in prestito al Club Brugge. Chivu conosce bene il centrocampista classe 2005, già allenato nella Primavera nerazzurra, e ha deciso di puntare su di lui, bloccandone una possibile cessione. L'idea è quella di impiegarlo come alternativa a Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista davanti alla difesa.

Occhio ai giovani

In assenza di nuovi acquisti, il tecnico sta dedicando grande attenzione ai giovani del settore giovanile. Tra i profili che hanno maggiormente impressionato in questi primi giorni di preparazione c'è l'attaccante Mattia Mosconi, classe 2007, che potrebbe restare a Milano alternandosi tra Under 23 e prima squadra anziché partire in prestito.

Segnali positivi arrivano anche dall'esterno sinistro Mattia Marello, classe 2008, riscattato dall'Udinese dopo una stagione in prestito. In attesa che il mercato entri finalmente nel vivo, Chivu continua a lavorare con il gruppo a disposizione.