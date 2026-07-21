Matteo Cocchi è pronto a diventare nelle prossime ore un nuovo giocatore del Padova. Non ci sono più dubbi sul futuro del laterale sinistro del 2007 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. Per lui pronta una nuova avventura in Serie B con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri. Domani, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono in programma le visite mediche.

I numeri di Cocchi

Nell'ultima stagione ha collezionato 26 presenze e 1 gol in Serie C nell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Ha giocato anche da titolare in Coppa Italia contro il Torino e ha fatto l'esordio in Serie A contro il Bologna.