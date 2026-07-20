Notizia importante dalla Spagna. Secondo quanto riferisce il giornalista iberico Miguel Serrano, José Mourinho, tornato sulla panchina del Real Madrid da poche settimane, avrebbe già parlato con Alessandro Bastoni. L'interesse del club spagnolo andrebbe ad aggiungersi a quello dell'Al-Hilal, di cui si è parlato nelle scorse ore. Anche in quel caso, comunque, all'Inter non è arrivata alcuna offerta concreta. La richiesta dei nerazzurri, secondo quanto riferisce Sky Sport, resta intorno ai 70 milioni di euro.

Addirittura, secondo Serrano, il giocatore dell'Inter e della Nazionale desidererebbe unirsi al Real Madrid e "avrebbe voluto che il trasferimento si fosse già concretizzato". Una notizia che aumenta la pressione mediatica su Bastoni e sull'Inter, con il mercato che non decolla e il rischio di perdere uno dei senatori di questo ciclo vincente.