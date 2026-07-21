Ampio spazio su Tuttosport all'interesse dell'Al Hilal per Alessandro Bastoni. Secondo il quotidiano, infatti, non c'è ancora una trattativa concreta tra le due società, ma il club saudita sta studiando la possibilità di un assalto al difensore nerazzurro. Hanno infatti chiesto informazioni al procuratore Tullio Tinti, anche se prima devono cedere un calciatore straniero per liberare spazio in rosa. Potrebbe trattarsi di un sondaggio tra i tanti, che finiscono nel dimenticatoio, o di qualcosa in più. In ogni caso l'Inter non farà partire Bastoni per meno di 80 milioni di euro e si dovrebbero capire le intenzioni del giocatore, che ieri è stato nuovamente accostato anche al Real Madrid.

"L’anno scorso, quando Simone Inzaghi lasciò l’Inter, il primo e forse l’unico calciatore che avrebbe voluto portare con se in Arabia era proprio Bastoni, che però rifiutò immediatamente anche la sola idea, infischiandosene sostanzialmente del possibile contratto più che ricco che gli sarebbe stato proposto, perché voleva rimanere all’Inter o quantomeno non vedeva in modo così entusiasmante la possibilità di militare in Saudi Pro League - si legge sul quotidiano -. Oggi però, vista quella che gli interisti hanno definito una “gogna mediatica” verso il giocatore dopo quanto accaduto con Kalulu contro la Juventus, senza dimenticare i fischi dei sostenitori avversari ricevuti in praticamente tutti gli stadi d’Italia e successivi pure all’espulsione contro la Bosnia, oltre infine all’indagine su presunti festini con una minorenne per cui Bastoni è stato indagato, pensare che il ventisettenne voglia vivere una nuova esperienza lontano da Milano, è quantomeno un’ipotesi potenzialmente più che comprensibile".

Nessun contatto, in ogni caso, c'è stato ancora tra l'ex tecnico nerazzurro e il giocatore. Chiaramente una cessione del genere cambierebbe il mercato dell'Inter: arriverebbero i 40 milioni per Spence e i 40 per Jones (ma ci sarebbe da prendere anche un sostituto dello stesso Bastoni).