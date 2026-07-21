Due indizi social che sembrano non lasciare dubbi. Il ritorno di Stankovic all'Inter è stato accolto con grande entusiasmo dai tifosi nerazzurri e in tanti hanno invocato un qualcosa di speciale per unire passato e presente: il numero 5 sulla maglia di Alex come papà Dejan.

Negli ultimi video pubblicati sui social da parte dell'Inter, si vede Stankovic posare con la maglia Away 26/27 e si intravede il numero 5 sul pantaloncino. Sembra che il desiderio di tanti tifosi dell'Inter sia realizzato, in attesa della conferma ufficiale da parte del club nerazzurro che non è ancora arrivata. 

Sezione: Focus / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 16:10
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.