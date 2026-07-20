La strada che porta a Cristian Romero è percorribile. Nonostante i costi. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri stanno riflettendo sulla possibilità di arrivare al difensore argentino del Tottenham, compagno di squadra di quel Djed Spence anch'egli nel mirino dell'Inter per sostituire Denzel Dumfries.

"Ausilio ha già avuto modo di confrontarsi con gli Spurs, che sul tavolo della trattativa hanno aperto anche il fascicolo di Cristian Romero - si legge sul quotidiano -. Il prezzo molto alto dell’argentino, valutato non meno di 50 milioni di euro, non ha fatto scappare la dirigenza interista: è un profilo al quale si guarda con ammirazione, nel tentativo di capire se si possa davvero aprire uno spiraglio in base agli incastri di mercato, perché ritenuto in grado di alzare il livello di una difesa già forte, con caratteristiche perfette per il calcio che ha in mente di inseguire ancora più concretamente Chivu".