Domenica 26 luglio alle 16:30 l'Inter scenderà in campo contro il Karlsruher SC per la prima amichevole estiva, un appuntamento che offrirà le prime indicazioni sul lavoro di Chivu e permetterà ai tifosi di osservare da vicino nuovi acquisti, giovani promesse e giocatori chiamati al riscatto.

Porta e difesa

In porta gli occhi saranno puntati su due protagonisti. Martinez si presenta con i gradi del possibile titolare e sarà la sua prima uscita con questo nuovo status. Ma c'è grande curiosità anche attorno a Provedel, pronto a giocarsi le proprie carte e a dimostrare di poter rappresentare un'alternativa di alto livello.

In difesa riflettori puntati soprattutto su Pavard. Il francese è stato uno dei nomi più discussi delle ultime settimane e questa preparazione potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro in nerazzurro dopo le tensioni dei mesi scorsi. Attesa anche per il ritorno in campo di Bastoni, reduce dalle vicende extra campo e dalle voci di mercato, oltre che per Bisseck e Carlos Augusto.

Centrocampo e attacco

Sulle corsie laterali sarà interessante capire le idee di Chivu. Prende quota "la pazza idea" di Diouf esterno a tutta fascia. Da valutare anche il ruolo di Luis Henrique, che potrebbe essere utilizzato sia a destra sia a sinistra, mentre i tifosi aspettano di rivedere il mancino fatato del Mvp Dimarco.

A centrocampo il nome che accende maggiormente l'entusiasmo è quello di Stankovic. Il giovane è tra i giocatori più attesi di questo precampionato, ma suscita curiosità anche Massolin, che potrebbe ritagliarsi spazio nelle rotazioni. Completano il reparto il "capitano" Nicolò Barella e due certezze come Zielinski e Mkhitaryan.

L'attacco invece regge su Pio Esposito, chiamato a guidare il reparto offensivo. Resta da capire chi verrà schierato al suo fianco: tra le ipotesi c'è il giovane Mosconi.

Largo ai giovani

Sarà inoltre una vetrina importante per diversi talenti della Primavera e della seconda squadra, pronti a mettersi in mostra davanti allo staff tecnico: Maye, Bovio, Marello, Topalovic, Kamate, Lavelli e Iddrissou proveranno a sfruttare l'occasione.