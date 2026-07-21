L'Inter si prepara a disputare la prima amichevole della preseason dopo dieci giorni di lavoro intenso nel ritiro di Donaueschingen, in Germania. La squadra di Chivu concluderà il ritiro sabato 25 luglio, ma prima del rientro in Italia scenderà in campo per il primo test estivo.

I nerazzurri affronteranno il Karlsruher SC domenica 26 luglio alle ore 16:30. La sfida si giocherà al BBBank Wildpark di Karlsruhe e rappresenterà la prima occasione per vedere all'opera i Campioni d'Italia in vista della nuova stagione.

Dove vedere la sfida

L'incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky, senza costi aggiuntivi per gli utenti già abbonati alle due piattaforme. Chi non dispone di un abbonamento potrà comunque seguire la partita acquistandola in modalità pay-per-view su OneFootball oppure su DAZN.

Sezione: Focus / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 13:12
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.