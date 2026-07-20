Sono giorni cruciali per Benjamin Pavard. Conclusa senza gloria l'esperienza all'Olympique Marsiglia, il difensore francese è tornato alla base Inter e sta lavorando col gruppo di Cristian Chivu nel ritiro di Donaueschingen. Dando per il momento buone sensazioni circa il suo impegno e la volontà di rimanere, anche se il mercato intorno a lui è sempre vivo: secondo le informazioni di FcInterNews.it, infatti, sul tavolo dei nerazzurri ci sono due offerte dall'Arabia e dalla Turchia, dove gli farebbero un contratto triennale a somme maggiori di quelle che percepisce in nerazzurro dove ha ancora un accordo di due stagioni.
Per il momento, però, Pavard ha messo tutto in stand-by perché la volontà è chiara: il transalpino è infatti determinato a convincere Cristian Chivu e tutto l'ambiente nerazzurro a concedergli una nuova opportunità.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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