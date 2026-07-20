Un'altra giovane leva prende la parola dal ritiro di Donaueschingen prima della seduta di allenamento pomeridiana dell'Inter. A presentarsi di fronte ai cronisti presenti è Luka Topalovic, centrocampista sloveno che molto ha fatto parlare di sé nel finale della scorsa stagione grazie anche all'assist per Andy Diouf nella gara contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Quanta forza ti ha dato il finale di stagione per iniziare questa con nuove ambizioni?

"Sì, è stato bello finire la scorsa stagione con quell'assist in prima squadra. Mi ha dato la spinta per allenarmi forte e farmi vedere qui".

Come ti sta migliorando Chivu e come ti trovi con lui?

"Mi trovo molto bene, il mister ci aiuta sempre. Quando sbagliamo ci dà consigli, si congratula quando facciamo le cose bene".

Cosa ti ha detto Chivu dopo quella gara col Bologna?

"L'ho ringraziato per avermi dato l'opportunità di debuttare in Serie A. Ma quello che mi ha detto lo voglio tenere per me".

C'è qualche compagno che ti sta aiutando in questo contesto?

"Sono vicino a Piotr Zielinski al tavolo: lui mi aiuta, ci dà consigli dentro e fuori dal campo. Lo ringrazio".