L'Inter continua la preparazione estiva in vista della nuova stagione. Come riportato da Sportmediaset, Lautaro Martinez è atteso ad Appiano Gentile tra il 10 e il 13 agosto insieme a Thuram, mentre gli altri reduci dal Mondiale si uniranno al gruppo durante la tournée tra Hong Kong e Perth.

Nel pomeriggio di oggi è in programma un allenamento a porte aperte riservato ai tifosi dell'Inter Club Germania. Presente il direttore sportivo Ausilio, mentre il presidente Marotta è atteso venerdì, a ridosso della prima amichevole della preseason.

Le ultime di mercato

Sul fronte mercato, resta vivo l'interesse dell'Al-Hilal di Inzaghi per Bastoni. Al momento si tratta di un semplice sondaggio esplorativo e all'Inter non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale. Il difensore non viene considerato incedibile, ma per avviare una trattativa servono almeno 80 milioni di euro.

Per la corsia destra, invece, il primo obiettivo resta Spence. I contatti con gli agenti del giocatore proseguono, ma l'operazione si aggira intorno ai 40 milioni di euro e sull'esterno c'è anche l'interesse dell'Everton. Come alternativa prende quota Belghali del Verona, valutato tra i 15 e i 20 milioni, la metà di Spence.

Sezione: Focus / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 13:41
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.