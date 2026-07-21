Il Monza ha messo nel mirino Yanis Massolin. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club brianzolo ha infatti manifestato il proprio interesse per il giovane centrocampista dell'Inter, avviando i primi contatti con la società nerazzurra.

L'orientamento dell'Inter è quello di consentire al talento francese di accumulare esperienza con continuità attraverso un trasferimento in prestito, soluzione ritenuta ideale per favorirne la crescita. Al momento, tuttavia, la trattativa è ancora in una fase preliminare. 

Sezione: Focus / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 13:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.