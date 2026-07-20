"In questo momento a me risulta non ci sia nessuna trattativa": così Fabrizio Romano ha commentato, nell'ultimo video sul suo canale YouTube, la situazione per quanto riguarda l'avvicinamento tra l'Al-Hilal e Alessandro Bastoni. Poi Romano ha aggiunto: "Chiaramente sì, a Inzaghi piace Bastoni e c'è un grande rapporto tra i due, Inzaghi ha grande stima di lui come tanti allenatori nel mondo. A livello di dirigenza, di contatti e di trattative c'è zero. Poi, se la situazione dovesse cambiare ve lo racconteremo, ma a ora a me non risulta che l'Al-Hilal ci stia lavorando".

Romano smentisce quindi non solo la possibile trattativa, ma addirittura un possibile accostamento tra le due parti. Da vedere se nelle prossime ore il club saudita inizierà ad avvicinarsi al difensore classe 1999, o se il Real Madrid, di cui si è parlato nelle ultime ore, darà seguito all'interesse emerso nelle ultime ore in Spagna.