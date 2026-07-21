Cristian Chivu insegue i suoi predecessori nel libro dei record della storia dell'Inter. Al suo primo anno da allenatore nerazzurro della prima squadra ha centrato Scudetto e Coppa Italia, ora l'obiettivo diventa conquistare di nuovo il campionato.

"Per il tecnico rivincere lo scudetto per il secondo anno consecutivo vorrebbe dire entrare ancor di più nella storia nerazzurra - come spiega il Corriere dello Sport -, visto che l’impresa in passato è riuscita unicamente a Foni (1952/53 e 1953/54), Herrera (1964/65 e 1965/66), Mancini (2006/07 e 2007/08) e Mourinho (2008/09 e 2009/10). In caso di nuovo successo in Serie A, Chivu dunque diventerebbe il quinto tecnico a completare la missione. E allo stesso tempo in casa interista ci si aspetta che la squadra possa tornare di nuovo a recitare un ruolo da protagonista in Champions, dopo le recenti finali di Istanbul e Monaco, senza tralasciare alcun obiettivo in partenza".