Quello di John Stones è uno dei nomi più caldi di questo calciomercato estivo. Dopo mesi di relativa calma, il difensore inglese è nuovamente al centro dell'interesse di diversi club grazie alle prestazioni offerte con la nazionale inglese al Mondiale, che hanno rilanciato la sua candidatura dopo un periodo complicato al Manchester City.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, Stones ha cambiato radicalmente la propria situazione nelle ultime settimane. Le ottime prove con l'Inghilterra hanno dissipato molti dei dubbi legati alle sue condizioni fisiche, dopo una stagione e mezzo segnata da numerosi infortuni che avevano raffreddato il mercato attorno al difensore.

L'Inter c'è: occhio alla concorrenza

L'Inter continua a monitorare con attenzione l'evolversi della situazione. Il centrale era stato proposto ai nerazzurri già tra marzo e aprile e il suo nome è tornato sul tavolo anche nelle ultime settimane. All'interno del club milanese si continua a discutere dell'eventuale operazione, in attesa di decidere se affondare il colpo.

Non solo Inter, però. Anche la Juventus ha ricevuto la proposta del giocatore negli ultimi giorni di giugno, mentre Stones è stato offerto a numerose altre società europee. Nelle ultime ore, inoltre, il mercato attorno al difensore si è riacceso anche in Premier League. Il Chelsea avrebbe ricevuto la proposta del giocatore e altri club inglesi starebbero valutando concretamente il suo profilo.