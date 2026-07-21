L'Inter ha ufficializzato un'altra operazione in uscita in questa finestra di mercato. Il club nerazzurro ha comunicato la cessione del portiere Matteo Zamarian alla Pro Sesto.

L'estremo difensore, classe 2006 e cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, si trasferisce con la formula del prestito, una scelta che gli consentirà di accumulare esperienza e continuità di gioco nel calcio professionistico.

Sezione: Mercato / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 12:29
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.