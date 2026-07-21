C'è anche Dilan Zarate sul taccuino di Fabio Mancini, direttore sportivo del Cesena. Secondo quanto riporta MondoPrimavera, il centrocampista spagnolo della Primavera dell'Inter piace al club romangnolo, pur non rappresentando in questo momento una priorità assoluta. Centrocampista centrale forte fisicamente e valido anche tecnicamente, nell'ultima stagione ha ben figurato con l'U20 nerazzurra, venendo più volte convocato da Stefano Vecchi anche in U23. Per il Cesena, comunque, l'operazione sarà legata a una serie di trasferimenti in uscita, così da rendere l'arrivo di Zarate sostenibile sia economicamente che tecnicamente.

Classe 2007, se dovesse restare all'Inter sicuramente lo spagnolo salirà di categoria, diventando un giocatore della seconda squadra. Quest'anno ha totalizzato 41 presenze in Primavera tra campionato, Youth League, Coppa Italia Primavera e Supercoppa Italiana Primavera, oltre a uno spezzone di gara in Coppa Italia Serie C. Sette i gol segnati, la maggior parte su rigore, fondamentale in cui Zarate è senza dubbio particolarmente bravo.