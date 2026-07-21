Il nome di Djed Spence è ancora quello più gettonato in casa Inter per il rinforzo che serve sulla fascia destra. Al momento, però, la sua valutazione viene ritenuta alta, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, che offre poi una carrellata di quelle che potrebbero essere le alternative.

"L’ex Genoa, per quanto riguarda la fascia destra, resta sempre attenzionato da Ausilio - si legge -. Al momento la sua valutazione viene ritenuta eccessiva, ma qualora il giocatore facesse capire di volersi trasferire a Milano, allora l’operazione potrebbe avere costi differenti e sicuramente minori. Attenzione anche a Rafik Belghali, che il Verona vuole cedere per monetizzare e per cui c’è stata una chiacchierata col ds Sogliano in questi giorni. L’algerino potrebbe essere un affare “low cost”, a differenza di Guéla Doué, Molina e Vanderson, mentre Perisic resta in attesa di novità. Non si possono escludere nomi a sorpresa sia per l’esterno destro, che per la difesa, con Pavard che però si sta ben disimpegnando in ritiro. Il francese punta a restare e l’Inter non ha ricevuto nessuna offerta importante per il suo cartellino".