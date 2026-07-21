Emiliano Martínez è stato tra i migliori in campo nella finale del Mondiale 2026, nonostante la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna. Il portiere dell'Albiceleste ha tenuto a galla la sua squadra con numerosi interventi decisivi, risultando uno dei protagonisti della partita.

La delusione del Dibu

Al termine dell'incontro, come accaduto per Lautaro Martinez, il 33enne ha affidato ai social tutta la propria amarezza, lasciando intendere che il suo futuro con la nazionale potrebbe essere in discussione. "Ho sognato di vincerla ancora e di riportarla in Argentina, ma il dolore è difficile da spiegare. Devo riflettere su molte cose e capire se sia arrivato il momento di fare un passo indietro", ha scritto.