Dopo il Mondiale arbitrato tra Stati Uniti, Messico e Canada, Anthony Taylor ha deciso di ritirarsi. Quarantasette anni, in carriera l'inglese ha diretto quattro volte l'Inter, oltre a diverse finali e anche alcune partite di grande livello internazionale.

Le quattro partite dell'Inter arbitrate da Taylor e la sua carriera

La prima volta che i nerazzurri e l'arbitro nativo di Manchester si sono incontrati risale addirittura alla stagione 2014/2015. La partita era Inter-Saint Etienne, un mesto 0-0 a San Siro nei gironi di Europa League. Più recenti gli altri precedenti. Nella stagione 2019/2020 Taylor ha diretto Inter-Borussia Dortmund (2-0), con gol di Lautaro Martinez e Antonio Candreva, oltre a Inter-Getafe (2-0), gara di Europa League decisa da Romelu Lukaku e Christian Eriksen. L'ultimo precedente, infine, ancora nel 2020: Inter-Real Madrid (0-2), fase a gironi della Champions League 2020/2021.

In carriera Taylor ha arbitrato in due mondiali, nel 2022 in Qatar e nel 2026. La partita più rilevante è senza dubbio Portogallo-Spagna, ottavi di finale del Mondiale 2026. Ha inoltre arbitrato la Supercoppa Uefa 2020, vinta dal Bayern Monaco, la finale di Nations League 2021 in cui si impose la Francia e la finale del Mondiale per Club 2023, appannaggio del Real Madrid. Nel 2023, infine, ha arbitrato anche la finale di Europa League, vinta dal Siviglia ai danni della Roma. Quella gara gli costò non poche critiche dall'ambiente romanista.