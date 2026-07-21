Djed Spence resta il preferito in casa Inter per chiudere il "buco" creatosi con la partenza di Denzel Dumfries e che i dirigenti non sono riusciti a coprire né con Marco Palestra, né con Anan Khalaili, sebbene per ragioni differenti. Spence (si legge sulla Gazzetta dello Sport) ha 25 anni, gioca a destra come a sinistra, è un profilo che piace a tutti e per questo i colloqui col Tottenham proseguono e diventeranno più fitti nei prossimi giorni. La speranza è chiudere a 30-35 milioni di euro, ma gli inglesi ne chiedono 40. Una forbice ancora importante.

Nella testa di Chivu resiste anche la volontà di prendere un altro inglese, Curtis Jones, ma la situazione rispetto a qualche settimana fa non è cambiata. Anche qui la richiesta è 40 milioni, da parte del Liverpool, nonostante il contratto in scadenza nel 2027. Rispetto alla situazione di Spence, inoltre, ci sono degli incastri in uscita che non si sono ancora avverati: Frattesi, Asllani, Akinsanmiro, ma anche Stankovic in caso di offerte fuori mercato.