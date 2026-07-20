Inter al lavoro in Germania per preparare la nuova stagione: in questi minuti la squadra di Cristian Chivu sta sostenendo l'allenamento pomeridiano. Arrivato negli scorsi giorni Piero Ausilio, venerdì raggiungerà la squadra anche il presidente Beppe Marotta. Lo riporta Sky Sport, che ha poi parlato della situazione e di quello che sarà il mercato nerazzurro.

Chivu convinto: a centrocampo vuole un innesto di livello

Resta ancora viva la pista che porta a Curtis Jones, o a un giocatore con caratteristiche simili. Secondo Sky Sport, infatti, Chivu è fortemente convinto della volontà di inserire un centrocampista di spessore nell'organico della nuova Inter. Il mercato si schiuderà poi nelle prossime settimane, con l'area di maggior priorità che resta comunque la fascia destra.

Intanto, in Germania il gruppo, molto giovane e ricco di novità, sta lavorando molto sull'amalgama e sul conoscersi, visto che alcuni veterani arriveranno più avanti, Lautaro e Thuram su tutti. La convinzione di massima dei giocatori e della società resta quella che la squadra debba puntare sull'aspetto mentale e sulla forza del gruppo, che negli ultimi anni ha fatto la differenza.