Cristian Chivu continua a lavorare sul campo con il gruppo a disposizione, ma resta in attesa di alcuni innesti considerati fondamentali per completare la nuova Inter. A fare il punto è stato Andrea Paventi ai microfoni di Sky Sport:

“L’Inter lavora tanto, sulla conoscenza del gruppo, ci sono tanti giovani, l’allenatore è molto convinto, il mercato è in essere. Agosto sarà importante sul mercato, in entrata e in uscita. Si lavora, c’è il direttore sportivo Ausilio, arriverà anche Marotta. Chivu vuole essere rassicurato, aspetta 2/3 tasselli fondamentali in vista della nuova stagione”.

Fascia destra e difesa tra le priorità

Il primo intervento riguarda la corsia destra, rimasta scoperta dopo la partenza di Denzel Dumfries. “C’è la necessità di rinforzare il gruppo, a destra c’è la carenza dopo l’addio di Dumfries”, ha spiegato Paventi. Anche il reparto arretrato necessita di un nuovo innesto. Chivu vorrebbe un difensore con caratteristiche precise, capace di garantire velocità e aggressività nei duelli individuali.

Jones resta il modello per il centrocampo

La terza richiesta riguarda la mediana. Chivu continua infatti a considerare importante l’arrivo di un centrocampista di qualità e personalità. “In difesa si cerca un giocatore forte e veloce che agisca sull’uomo e Chivu rimane molto ancorato all’idea di mettere un centrocampista forte tipo Jones”. Curtis Jones resta dunque il riferimento ideale per caratteristiche, anche se l’operazione si presenta complessa. Il mercato nerazzurro è ancora lungo, ma le priorità sono ormai chiare: completare la fascia destra, aggiungere velocità alla difesa e aumentare ulteriormente la qualità del centrocampo.