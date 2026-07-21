Arrivano conferme negli ultimi minuti sul futuro di Matteo Cocchi. Il laterale sinistro del 2007 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, sta per passare al Padova in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei nerazzurri.

Nelle ultime settimane Cocchi è stato nel mirino anche del Catanzaro. Farà la sua prima esperienza in B, ma con i biancoscudati. Nell'ultima stagione ha collezionato 26 presenze e 1 gol in Serie C nell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi. Ha giocato anche da titolare in Coppa Italia contro il Torino e ha fatto l'esordio in Serie A contro il Bologna.