Per chi domenica sarà a Karslruhe per assistere dal vivo all'amichevole tra la formazione locale e l'Inter, il cui fischio d'inizio sarà alle 16.30, l'azienda locale dei trasporti VBK metterà a disposizione una navetta tra Durlacher Tor, una delle più importanti piazze cittadine, e lo stadio a partire dalle 14:30. Gli autobus navetta della VBK inizieranno a funzionare due ore prima dell'inizio della partita e collegheranno Durlacher Tor (dalla fermata di Adenauerring a nord delle fermate del tram all'altezza dell'ex ospedale pediatrico) e il BBBank Wildpark fino al fischio d'inizio.

Il prezzo del biglietto per una partita del KSC include già il viaggio di andata e ritorno per lo stadio tramite l'azienda di trasporti di Karlsruhe (KVV). Questo permette ai tifosi di raggiungere lo stadio in modo economico ed ecologico. Ulteriori informazioni su come raggiungere lo stadio sono disponibili anche sul sito web del KSC a questo indirizzo.