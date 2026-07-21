Comincia a diventare più delineato il futuro di Matteo Cocchi, nelle scorse settimane accostato a diverse realtà soprattutto di Serie B. Si era parlato di Catanzaro e di Padova, ad oggi sono proprio i biancorossi ad essere passati in vantaggio per acquisire le prestazioni sportive del giovane classe 2007 già visto anche nella prima squadra nerazzurra.

"Il club veneto - si legge su Tuttosport - ha ormai chiuso per il terzino destro Lorenzo Carissoni, 29 anni (6 gol con la Juve Stabia nel 2025/26 che l’ha escluso nella prima amichevole) e dovrebbe essere ai titoli di coda per ottenere dall’Inter U23 il terzino sinistro Matteo Cocchi, 19 anni, che ha esordito in A e in C, con l’Under nerazzurra, ha raccolto 26 presenze, 1 gol e 2 assist".