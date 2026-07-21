Nella raffica di nomi che si stanno facendo per la fascia destra, da qualche tempo è entrato anche quello di Rafik Belghali, esterno algerino retrocesso con il Verona ma che ha ben figurato a livello personale, anche durante il Mondiale appena trascorso.

C'è però una concorrente in Serie A che sta pensando a Belghali, dopo aver perso a parametro zero un altro laterale. Si tratta della Roma, dalla quale se n'è andato Celik in direzione Juventus. "La retrocessione dell'Hellas - si legge sulla Gazzetta dello Sport - ha messo l'algerino (con passaporto belga) sul mercato e in prima fila ci sarebbero i giallorossi. La quotazione è 15 milioni, lo stipendio ampiamente alla portata e i rapporti con il Verona ottimi dopo l'affare Ghilardi. Inoltre Belghali può giocare su entrambe le fasce, proprio come Celik. Resta in corsa Savona del Nottingham".