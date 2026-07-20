Rafik Belghali continua a essere uno dei profili più apprezzati in casa Inter. L’esterno algerino ha attirato l’attenzione della dirigenza nerazzurra grazie alle sue prestazioni con la maglia del Verona, tanto da essere finito da tempo nei radar del club di Milano. Un interesse che arriva da lontano: già durante la scorsa sessione invernale di mercato l’Inter aveva valutato il suo nome, soprattutto nel caso in cui Luis Henrique fosse stato coinvolto in un’eventuale operazione in uscita. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, nei giorni scorsi è andato in scena un primo contatto tra il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano e il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. Un confronto esplorativo che conferma il gradimento dell’Inter nei confronti dell'algerino, diventato una delle alternative più concrete per rinforzare la fascia.

Assalto a Belghali come erede di Dumfries

Dopo il mancato affondo per Marco Palestra, il club nerazzurro sta valutando diverse soluzioni per il ruolo di esterno. Le piste che portano alla Premier League, come quelle relative a Djed Spence e Curtis Jones a centrocampo, risultano però più complesse e onerose dal punto di vista economico. Per questo motivo Belghali rappresenta un’opzione particolarmente interessante: giovane, duttile e già abituato al calcio italiano. Il giocatore accoglierebbe con grande entusiasmo la possibilità di vestire la maglia dell’Inter, mentre il Verona è consapevole che, davanti a una proposta adeguata, potrebbe aprire alla cessione. Sogliano lo aveva individuato nell’estate scorsa quando era ancora un nome poco conosciuto, prelevandolo dal Mechelen. Sotto la guida di Paolo Zanetti, Belghali si è imposto rapidamente conquistando un posto da titolare e guadagnandosi anche la convocazione con la nazionale algerina.