Sarà una stagione importante per Gaetano Oristanio, attaccante esterno cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e che da qualche settimana è stato acquistato dal Torino dopo l'esperienza al Parma.

Due gol nella prima amichevole, giocando come trequartista al fianco di Casadei. Come l’ha ritrovato?

"Eravamo insieme nelle giovanili dell’Inter: è un bravo ragazzo e un ottimo giocatore. Felice di giocare con lui".

Quali sono i suoi obiettivi?

"Cerco continuità, quella che mi è mancata nelle stagioni precedenti. Non conosco altri metodi se non lavorare, fare sacrifici e mettersi a disposizione con umiltà".