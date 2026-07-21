Rafik Belghali non resterà a Verona. Nonostante le ultime dichiarazioni di Marco Baroni, allenatore dei veneti («Non credo che ci saranno molte uscite, forse una a parte Montipò»), per L'Arena ci sono diverse situazioni in uscita e una di queste riguarda proprio l'algerino, possibile obiettivo dell'Inter per la fascia destra. 

"Difficile pensare - si legge - che sia Belghali che Serdar rimangano. Sul primo c'è l'interessamento, rinfocolato dal buon mondiale dell'algerino, di parecchie big di Serle A, che nelle prossime settimane potrebbero tentare l'affondo. Sul secondo c'è la questione di uno stipendio elevato per la B che potrebbe spingere la società a valutarne con più favore la cessione, anche se la travagliata ultima stagione ne ha abbassato la quotazion".

Sezione: Focus / Data: Mar 21 luglio 2026 alle 10:36
Autore: Antonio Di Chiara
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