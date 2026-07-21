La FIGC continua a lavorare per individuare il nuovo commissario tecnico della Nazionale azzurra e, nelle ultime ore, si sta parlando del sogno chiamato Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini e Leonardo, indicati per guidare la nuova area tecnica azzurra, hanno incontrato il tecnico catalano a Barcellona per illustrargli il progetto della Nazionale per i prossimi quattro anni.

Strada in salita: le alternative a Guardiola

Pep avrebbe ascoltato con interesse la proposta, ma senza cambiare il proprio orientamento: l'allenatore del Manchester City sarebbe infatti intenzionato a prendersi una pausa dalle panchine per dedicare più tempo alla famiglia. A complicare ulteriormente l'operazione pesano anche gli aspetti economici e il suo attuale legame con il Football City Group.

Parallelamente, la Federazione continua a valutare alternative. Pirlo resta il profilo maggiormente apprezzato da Maldini e Leonardo, che puntano su un allenatore giovane e con idee innovative per avviare il nuovo corso della Nazionale. In corsa anche Roberto Mancini, il cui nome continua a essere preso in considerazione. La scelta definitiva del nuovo ct è attesa nei prossimi giorni.