Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter e della Nazionale azzurra, ha parlato ai microfoni dell'Ansa del prossimo campionato di Serie A. "Le squadre sono ancora incomplete, sono quasi tutte come lo scorso anno per questo vedo l'Inter sempre favorita con il Napoli subito dietro - le sue parole -. Poi credo che la Juventus con Spalletti dall'inizio possa fare bene, soprattutto se sarà capace di aggiungere quei 2-3 giocatori che mancano al tecnico".

Il sogno azzurro Guardiola

"Paolo Maldini è una certezza, una persona seria e determinata che ha sempre fatto bene - spiega Pagliuca -. Da giocatore è stato fantastico, da dirigente ha vinto un campionato senza grandi investimenti. Ci mette sempre tutto il bene possibile, per questo sono convinto che riuscirà a fare qualcosa di buono anche in nazionale e con la federazione".

"Guardiola? Se non affascina lui chi - ha aggiunto -. A me andrebbe bene anche il Mancio o uno come Conte. Sarebbero delle certezze, così come Pirlo che conosco. L'importante è che venga un allenatore che sappia il fatto suo e questi nomi sono tutti adatti".