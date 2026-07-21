La trattativa per Djed Spence può realmente entrare nel vivo nelle prossime ore. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, "il club nerazzurro ha già capito che la richiesta sarà corposa: base di partenza 35 milioni, ma con la possibilità di raggiungere i 40 attraverso i bonus. Del resto, l’esterno si è messo in vetrina al Mondiale e gli Spurs ne hanno approfittato per alzare l’asticella. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è chiaramente quello di abbassarla. E, per riuscirci, proveranno a sfruttare la sponda dello stesso Spence.

L'esterno, infatti, ha vissuto un Mondiale da protagonista ma tornerà in un gruppo nel quale non è una prima scelta e ha davanti Pedro Porro a destra e Udogie a sinistra. Da qui l'idea di andare via, magari di tornare in Italia. "L'Inter lo ritiene in grado di raccogliere e sostenere l’eredità di Dumfries. Al giusto prezzo, però. Toccherà anche al giocatore, quindi, spingere per andare all’Inter, ottenendo almeno uno sconto del Tottenham. Peraltro, gli Spurs non stanno facendo muro, tanto che in Inghilterra si parla pure di un interessamento dell’Everton, solo che comprensibilmente vogliono capitalizzare al massimo la vendita", si legge ancora sul quotidiano. Le alternative? Quelle note: da Doué a Molina, ma anche Read e Perisic.