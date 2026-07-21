Il futuro di Jhon Lucumí potrebbe essere lontano da Bologna. A confermarlo è stato direttamente l'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci, che dal ritiro estivo di Valles ha spiegato la posizione del club sul centrale colombiano, accostato anche all'Inter sul mercato.

L'ammissione di Fenucci

Intervenuto ai canali ufficiali del Bologna, Fenucci ha rivelato che la società ha preso un impegno con il difensore già la scorsa estate: "Lucumí può andare via perché questo gliel'abbiamo promesso l'anno scorso. Gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno promettendogli che, se fosse arrivata un'offerta adeguata nella stagione successiva, sarebbe potuto partire", le sue parole.

Il dirigente ha confermato che il Bologna non si opporrà a un'eventuale cessione, ma soltanto alle giuste condizioni economiche. "Vediamo se arriva un'offerta adeguata. Se dovesse essere così lo accontenteremo, altrimenti rimarrà con noi", ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Fenucci rappresentano un'importante apertura sul futuro del colombiano per cui la clausola rescissoria da 28 milioni è scaduta da tempo. Tra le società interessate c'è anche la Juventus.