Curtis Jones è un nome che continua a tornare nel mercato dell'Inter. Non se n'è mai andato in realtà, nonostante la distanza di valutazione tra inter e Liverpool sul cartellino e altre priorità, come l'esterno di fascia destra ma anche un innesto in difesa, che persistono per la dirigenza nerazzurra.
Secondo il Corriere dello Sport, Chivu è sereno. Aspetta novità. "Il nome che più fa brillare gli occhi in questo momento al rumeno, non è un segreto, è Curtis Jones: avrebbe caratteristiche e giocate capaci di alzare ulteriormente il livello di una mediana già forte - si legge -. Il discorso quindi, proprio su desiderio dell’allenatore, non è ancora chiuso, nonostante le richieste molto alte del Liverpool. In attesa di aggiornamenti, meglio rimanere concentrati sul campo: anche dal sacrificio e dal sudore di questi giorni passa l’ambizione della prossima annata".
Autore: Antonio Di Chiara
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