Si terranno oggi pomeriggio alle 15, nella basilica di San Zeno Maggiore a Verona, alla presenza del vescovo Domenico Pompil i funerali di Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Inter negli anni Novanta e che nel 1985 conquistò uno storico Scudetto proprio a Verona.

Nel frattempo nel veronese si moltiplicano le iniziative per rendergli omaggio. Nel Comune di Lavagno, per esempio, si è deciso di rendere omaggio allo storico allenatore con la posa di un monumento celebrativo. La statua troverà posto all'interno della Piazza dello Scudetto, inaugurata nel 2010 e dedicata proprio al trionfo del 1985. "Siamo particolarmente felici di fare questo annuncio - ha detto a L'Arena l'assessore allo sport e vicesindaco David Di Michele - Il tributo a mister Bagnoli custodira nel tempo il ricordo di un uomo che, con il suo esemplo e I suoi successi, è entrato per sempre nella storia dello sport e nel cuore dei veronesi".